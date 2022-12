Durante una reciente entrevista en The Insider Podcast, Jimmy Jacobs estuvo recordando sus años trabajando en la WWE. Una de las muchas cosas que comentó es la manera en que los guionistas tenían que hablar con Vince McMahon, entonces mandamás de la compañía.

► Jimmy Jacobs recuerda ser guionista de WWE

«Trabajar con Vince (McMahon) fue la parte más difícil, sin duda. Es difícil. Hay una cierta forma en la que tienes que hablar con Vince, o lo que digas no importa. Eso es difícil. Hay una cierta forma en la que tienes que mirar para que Vince te tome en serio. Son todas esas cosas con las que no encajé.

«Tienes que ser breve, pero tienes que explicar todo. Tienes que asegurarte de que lo representas bien, pero tienes que ser breve porque dejará de prestar atención y lo perderás rápidamente. Hay cierto arte en ello. ‘Señor, en base a lo que dijo la semana pasada acerca de tratar de conseguir más calor detrás de nosotros, me preguntaba si…’ Desde el principio, le atribuyo la idea a Vince. Digo: ‘En base a lo que dijiste, me preguntaba…’. No estoy diciendo: ‘Esto es lo que debemos hacer’. Ed Koskey solía decir: ‘Casi estoy pensando’, y yo me reía: ‘¿Tú casi estás pensando?’. Sería demasiado agresivo pensarlo realmente, tienes que casi pensarlo. Tienes que pintar la imagen y hacerlo de manera concisa, si comienzas a usar pronombres, se perderá, esa es una de las grandes cosas con Vince.

«Es justo, cuando hablas de dos ‘Él’ diferentes cuando dices ‘Él’, puede resultar confuso. Si no lo haces bien, es difícil lograr que Vince tome tus ideas en serio. Recuerdo que le propuse algo una vez. Hablando de ‘Roman Reigns saliendo aquí y qué pasa con esto’. Me mira, le doy mi discurso, se vuelve hacia Ed y le susurra algo al oído y seguimos adelante. No tengo idea de lo que pasó. Recibo un mensaje de Dave (Kapoor) aproximadamente una hora después, ‘Vince piensa te vistes demasiado elegante, probablemente deberías cambiarte la corbata’«.