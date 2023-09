Jim Ross: «Voy a echar de menos a CM Punk»

Por encima de Tony Khan o Bryan Danielson, probablemente el mayor valedor de CM Punk dentro de AEW, junto a FTR, fuese Jim Ross.

En mayo de 2021, tres meses antes de que anunciara la firma de Punk con AEW, Ross calificó al chicagüense como un «tesoro». El pasado marzo, JR expuso que AEW necesitaba de la mediaticidad de Punk, con estas palabras.

«Por supuesto, la gran pregunta girará en torno a si CM Punk volverá algún día. Soy uno de esos tipos que cree que volverá. Veremos. Pienso que AEW necesita a CM Punk por su condición de estrella, y él aporta… la controversia genera dinero y sin duda es controvertido. Soy un gran fan de Phil. Veremos cómo sale la cosa. Soy optimista y positivo».

E incluso Ross fue certero augur cuando en septiembre de 2021 predijo que Punk ofrecería un año de buenas luchas a AEW. Como recordarán, en septiembre de 2022, por aquella trifulca durante las postrimerías de All Out, Punk fue suspendido y no regresaría hasta junio del presente año, en pos del estreno de Collision. Una segunda etapa que verdaderamente, no dejó ningún combate extraordinario, hasta su despido hace casi dos semanas.

► Un «tipo diferente», por JR

Así que no podía faltar el comentario de Jim Ross sobre la salida de CM Punk de AEW, ante los micrófonos del podcast ‘Grilling JR’. Barajando la posibilidad de verlo otra vez en WWE, Ross se muestra un tanto apesadumbrado por no tenerlo ya cada sábado.

«Espero [que siga en la lucha libre], y creo que es lo que ocurrirá. No tengo indicios ni informaciones. Todavía es joven y tiene la suficiente hambre para salir ahí fuera y tomar esos grandes cheques. No sé dónde o cuándo. Obviamente, uno supone, y es lo que hago, que el siguiente destino de CM Punk podría ser WWE. Pero tampoco hay garantías. No sé cómo quedaron entre ellos. Y luego está el proceso por el que pasa WWE esta semana, con lo de Endeavor. No se sabe. « Voy a echarlo de menos porque disfruto estando cerca de él y teníamos un pequeño equipo cada sábado. Es un entorno singular, las noches de Collision. Hay mucha menos gente. « Es demasiado bueno como para no usar sus habilidades. Pero no lo sé. Es un tipo diferente, como todo el mundo sabe. No digo nada nuevo».