The Acclaimed y Billy Gunn presentaron nuevos cinturones como Campeones Mundiales de Tríos AEW, los cuales ahora se pueden comprar… por un alto precio. Max Caster y Anthony Bowens se unieron al Daddy Ass para destronar a la House of Black en All In 2023 para una semana después defender su reinado ante Jeff Jarrett, Satnam Singh y Jay Lethal en All Out 2023. Todo ello cuando poco antes parecía que el exmiembro de D-Generation X no iba a volver a luchar. Ya son muchos meses de estos tres siendo de lo mejor entre los All Elite.

► El nuevo Campeonato Mundial de Tríos AEW

Vayamos ahora con los cinturones haciéndonos eco del anuncio que la compañía acaba de realizar en ShopAEW:

All Elite Wrestling

Auténtico Cinturón de Campeonato Mundial Trios de AEW de The Acclaimed – ¡Solo habrá 10 disponibles!

Precio: $4,999 por cinturón. Solo se incluye 1 cinturón por pedido.

Réplica precisa del cinturón real. Hecho por Red Leather Belts.

Cada cinturón se fabrica a pedido.

Cada cinturón estará numerado del 001 al 010.

Incluye bolsa para el cinturón de campeonato.

Viene con un Certificado de Autenticidad firmado por: The Acclaimed, Daddy Ass y el Fabricante de Cinturones.

Serán necesarias de 10 a 15 semanas para la entrega. El precio no incluye ningún impuesto de importación o aranceles fuera de los Estados Unidos.

No se permiten cupones y no se aceptan devoluciones.

$4,999.00.

Quizá haya quienes se pregunten ya no solo quien tiene la capacidad económica para desenbolsar cinco mil dólares en un cinturón sino quien lo hace aún teniéndolos, no obstante, seguro que en las próximas semanas vemos a algunos fanáticos en las arenas de AEW con alguno. La verdad es que The Acclaimed y Billy Gunn están en el mejor momento de sus carreras como All Elite -en el caso de Max Caster y Anthony Bowens en general- y tienen a una gran legión de seguidores.