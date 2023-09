El UFC 293 se celebró el pasado (sábado 9 de septiembre de 2023) en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, donde Sean Strickland derrotó a Israel Adesanya tras protagonizar una de las mayores sorpresas del año, dominando a «The Last Stylebender» durante 25 minutos para convertirse en el nuevo campeón del peso medio.

Además, Alexander Volkov detuvo a Tai Tuivasa por sumisión en el segundo asalto de su duelo de pesos pesados para sumar su tercera victoria consecutiva (destacados). Así que, ¿la UFC realmente va a correr a Izzy de nuevo a la revancha con Strickland después de una pelea como esa? ¿Hay algo que Volkov pueda hacer aparte de seguir pisando el agua? ¿Y por qué demonios está Kape tan jodidamente enfadado todo el tiempo?

Para responder a esas preguntas -y a muchas más- utilizaré la metodología clásica de reserva de combates Silva Shelby de la UFC de hace años. Eso significa enfrentar a ganadores contra ganadores, a perdedores contra perdedores y a talentos con una trayectoria similar. Esperemos que, siguiendo ese modelo, algunas de estas ideas de combates salgan de la página y lleguen al octágono. Y ahora, ¡a pelear!

Palabras que nunca pensé que escribiría, pero Sean Strickland es el campeón de peso medio de la UFC. No ha sido una casualidad, ni un acto de magia o un milagro. Israel Adesanya fue absolutamente superado por Strickland en un combate de kickboxing puro. El talento de Xtreme Couture demostró su mejor juego, derribando a Adesanya con una presión implacable, utilizando el jab y las patadas frontales, alineando de vez en cuando una gran mano derecha. La defensa de Strickland también estuvo a punto, limitando las oportunidades de Adesanya a las patadas bajas y al raro gancho sorpresa.

No se puede pasar por alto el hecho de que, además de que Strickland realizó un combate sólido como una roca, Israel Adesanya se presentó con un plan de juego increíblemente miserable. Con la posible excepción de su combate contra Romero, Adesanya nunca se ha visto peor. Sin embargo, eso no cambia nada. Strickland ganó su título .

Personalmente, este sería el punto donde yo diría libro Strickland vs Du Plessis. O, porque yo ni siquiera había considerado esta idea hasta que alguien más lo mencionó, reservar Izzy vs Du Plessis y reservar Strickland vs el ganador Cost vs Chimaev. Dana White, sin embargo, parece ya convencido de la idea de una revancha inmediata. Lo cual, lo entiendo, Adesanya ha sido titular durante un tiempo, ha estado activo, y vengó su última derrota por el título de una manera increíble.

También es claramente el mayor atractivo de la división. Desperdiciar ese hecho en su mejor momento sería un poco tonto. Si se diera la oportunidad, yo enfrentaría a Strickland contra el ganador de Costa vs Chimaev, pero probablemente veremos Strickland contra Adesanya 2.