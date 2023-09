«‘Te vamos a llevar a Penn State. Edge te desafiará por el maletín, y luego seguirá y harás lo que se supone que debes hacer mañana por la noche. ‘De acuerdo’. Y recuerdo haber pensado en ese momento: ‘Tengo un año para cobrar esto. ¿No hay alguna otra forma de arreglarlo?’. Pero no lo dije. Me arrepiento de no haberlo dicho. Volé al día siguiente para ver al Dr. Andrews y sentía que la lesión era más grave». Así recordaba Mr. Kennedy el final de su etapa como Mr. Money in the Bank.

► Mr. Kennedy recuerda la WWE

El veterano de las cuerdas se fue de WWE en 2009 y desde entonces ha recordado sus tiempos años en incontables ocasiones. La última fue recientemente durante una aparición en The A2theK Wrestling Show, cuando echó la vista atrás para hablar de su reinado como Campeón de Estados Unidos, que fue de 42 días durante 2006. El ahora guerrero independiente y entrenador de las nuevas generaciones comenta primero que no le importó que no fuera más extenso su tiempo con el título.

«Al final del día, los títulos son solo utilería, se utilizan como accesorios para contar historias o avanzar en las tramas, y siempre he pensado así. Así que me pareció genial, pero no estaba durmiendo con el título, no tengo ninguna foto mía con el título en mi repisa ni nada parecido».

También señala que su siguiente rivalidad con The Undertaker jugó un papel en su corto reinado:

«En realidad, Undertaker fue a ver a Vince y le dijo que quería trabajar en una rivalidad conmigo, y siempre consideraron que el Campeonato de Estados Unidos estaba por debajo de Undertaker. Así que, no era algo que avanzara en nuestra historia, por lo que no era necesario que yo lo tuviera».