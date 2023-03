Jim Ross quiere ayudar al joven talento de AEW

En una nota anterior, hablábamos de Dustin Rhodes como uno de los luchadores en activo con una carrera más grande en los encordados para hacernos eco de su intención de abrir una compañía independiente, Rhodes Wrestling Association. Ahora lo hacemos de Jim Ross como alguien que nunca ha sido un guerrero de las cuerdas pero que también tiene una vida en la industria que pocos o nadie puede igualar para conocer su intención de ayudar al talento joven de AEW, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en Grilling JR.

FRIENDS! I hope to do some signings with ⁦@JerryLawler⁩ soon. Stay tuned. 🤠 pic.twitter.com/YgwQ7wi01a — Jim Ross (@JRsBBQ) March 20, 2023

> Jim Ross, ayudando a los jóvenes

“Estoy bien. Nuestro viaje es manejable, realmente lo es. He tenido que viajar mucho más extenuante que en estos momentos en mi carrera. Esa es una de las cosas que hace que AEW, para mí, sea tan atractivo el calendario y ver cómo se desarrollan estos jóvenes. Desearía tener la oportunidad de ayudarlos a desarrollarse más. He estado tratando de hacer eso en las últimas semanas, solo, hablando con talentos. Seguiré haciéndolo porque lo disfruto. Es entrenamiento, y creo que para eso me pusieron en la Tierra, ayudar a entrenar a estos niños un poco y darles esperanza y mantenerlos positivos. Así que veremos cómo funciona todo eso”.

Como curiosidad, muchos de nuestros conocedores lo sabrán pero otros puede que no, Jim Ross en realidad tuvo nueve combates de 1999 a 2011. Por ejemplo, que fue el primero, cuando se unió a Steve Austin para enfrentar a Triple H y Chyna en Raw. O cuando enfrentó al mismo HHH también en la marca roja en 2005.

