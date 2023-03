Jim Ross habla extensamente de una reciente conversación que tuvo con John Laurinaitis, ahora estando los dos fuera de la WWE, en un nuevo episodio de su Grilling JR. El comentarista de AEW cuenta que los dos se encontraron sin esperarlo en un hotel en Phoenix antes del Dynamite del 22 de febrero, cuando ‘JR’ iba a cenar con Rafael Morffi, Vicepresidente de eventos en vivo y giras de la compañía, mientras que ‘JL’ (entiéndase la broma) estaba con Dean Malenko en el bar.

> Jim Ross revela reciente charla con John Laurinaitis

“Tengo que contarles una historia sobre mi último viaje a Phoenix. Rafael Morffi y yo íbamos a cenar al hotel, y había una zona de bar que daba a la zona del restaurante, en la parte de atrás del local. Vi a John Laurinaitis allí. Creo que estaba allí con Dean Malenko, así que pasé de largo y fui a la parte trasera del restaurante, a mi mesa.

“Sí, me sorprendió. Escuché, creo que tal vez Dean me lo dijo, que Laurinaitis lo recogería en el aeropuerto cuando llegara a Phoenix, pero lo había olvidado. No es como si fuera un gran asunto para mí, de una forma u otra. Así que bajé al restaurante y esperé a que Rafael bajara para que pudiéramos sentarnos. Miro hacia arriba, y aquí vienen Rafael y Johnny Laurinaitis… Estoy pensando, oh caramba, no estaba preparado para esto… no fue una confrontación en absoluto. Tuvimos una agradable conversación y le dije que soy demasiado viejo y que estoy tratando de superar estos problemas con mi cáncer de piel y todo el tratamiento posterior. Tengo cosas más importantes que hacer y por las que preocuparme que guardar rencor y vivir en el rencor. Así que aclaramos las cosas y tuvimos una conversación agradable. Pensé que le tomó muchas pelotas venir a acercarse a mí, para ser honesto. Había leído todo lo que había escrito sobre él, siendo un cobarde. Le dije que me disculpaba por algunas de las cosas que dije. Me emociono y ahí lo tienes. De todos modos, tuvimos una agradable charla de 10 a 15 minutos.

“John vive en Phoenix, así que estoy un poco contento de que lo hayamos solucionado porque es mejor vivir tu vida sin ese estrés y angustia adicionales. Es algo negativo, y no quería más de eso porque no tiene ningún sentido. Soy demasiado viejo. Estoy más preocupado por mi salud y mi trabajo y los viajes y todas las cosas que conlleva. Eso es lo que era. Fue una sorpresa. Fue una reunión sorprendente. Fue muy sincero, muy directo, muy honesto. Así que pensé en compartir eso con nuestra gente aquí en el podcast. Fue bueno. Fue sorprendentemente bueno. Me alegro de que haya dado un paso al frente, y tuvimos una conversación agradable y limpia y aclaramos el aire, por así decirlo. No sé si estaremos en la lista de tarjetas de Navidad del otro, pero sin embargo, admiro lo que él me dijo, y que hizo el primer movimiento.

“Él no me dijo esto, Laurinaitis, pero puede estar buscando trabajo. Demonios, no lo sé. No le pregunté. Su esposa ha estado enferma, y parece que está sobreviviendo bien. Me gusta ella mucho, muy buena dama. Seguiremos adelante. Fue algo agradable. Ninguno de nosotros puede vivir en la negatividad. No podemos vivir en la angustia y la ira, y estar enojados, y los sentimientos heridos y toda esa mi*rda. Sé un adulto y supera eso. Eso es lo que hicimos. Me gusta pensar que lo hemos superado. No tengo problemas con él en este momento. Me alegro de que haya hecho lo que hizo. Lo admiro. Fue una conversación agradable. Él estaba preparado para ello, se lo aseguro. Sabía lo que queríamos decir. Atrapado en el fuego cruzado allí, me parece que aparentemente tomó algunas malas decisiones. No lo sé. No profundizamos en su situación. Pero me alegré de que al menos tuviéramos la oportunidad de conversar.

“No sé. Supongo que su intención original era visitar a sus amigos, especialmente a algunos de los muchachos con los que trabajó en WCW y WWE, como Dean Malenko y otros. Así que creo que esa fue su principal motivación, venir al hotel y tomar una copa, ver a sus amigos. No me mencionó sobre trabajar para AEW, pero no debería sorprenderme si quisiera un trabajo. Uno de los trabajos más difíciles en la lucha libre es el trabajo de relaciones con el talento, especialmente ahora. Es doblemente desafiante. Los talentos siempre buscan más información, buscan honestidad, buscan ser sinceros con ellos. Así que puede estar interesado en un puesto de relaciones con el talento, no lo sé. El tipo es una persona de lucha libre, y está en un evento como el que acabas de describir, podría haber un incendio donde está el humo, pero no lo sé. No me dijo que estaba aquí buscando trabajo y ‘cualquier cosa que puedas hacer para ayudarme’ y bla, bla, bla. Lo entiendo. Espero que aterrice de pie y haga lo que quiera hacer. Pero ya no estoy enojado con él, y me siento mejor por no estar más enojado con él. No quiero estar enojado con nadie. Simplemente no estoy interesado en todo el drama y todas esas cosas. Fue una reunión interesante, por decir lo menos”.

¿Qué te pareció la salida de John Laurinaitis de la WWE?