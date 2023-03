Bronson Reed no cree que sea derrotado nunca en Raw

Bronson Reed está invicto en Raw desde su retorno a la WWE -ha tenido cinco luchas y las cinco las ganó- y no se ve perdiendo nunca en la marca roja. Esto parece realmente improbable pero así es como se siente el ‘Colosal’ en estos momentos en que está siendo empujado como una nueva bestia, según estuvo contando recientemente en Overnight Crowd.

> Bronson Reed no se ve perdiendo en Raw

“No me veo perdiendo nunca un lunes por la noche. Por el momento, estoy invicto en Monday Night Raw. Obviamente, estaba en Elimination Chamber, pero se necesitaron tres hombres para sacarme de allí. No planeo perder con cualquiera que me pongan enfrente. Voy a demoler”.

El que fuera Campeón Norteamericano NXT sí que perdió en Elimination Chamber 2023, donde luchó por el Campeonato de Estados Unidos.

“Eso es una cosa de la lista de deseos para mí. Solo hay ciertos combates que puedes hacer en la WWE y en ningún otro lado. La Cámara de Eliminación es uno de ellos. Hell in a Cell es otro que me gustaría hacer. Fui muy afortunado de que regresé, arrasando con la competencia de inmediato, y me tomó un mes y medio antes de estar en un Evento Premium. Mi historial hasta ahora desde que regresé ha sido impresionante y espero estar involucrado en más de ellos“.

Como curiosidad, Bronson Reed solo sufrió dos derrotas hasta ahora tras su vuelta a la WWE. Una fue en el mencionado Evento Premium y la otra en un house show durante una batalla real.

¿Te gusta lo que está haciendo Bronson Reed en Raw?