Jim Ross, feliz por regreso de Bray Wyatt a WWE

Si bien Jim Ross, comentarista líder de AEW, declaró que no ve WWE cada que hay un show, sino de forma esporádica, no podía perderse el ver el regreso de Bray Wyatt a WWE y comentar acerca de ello, pese a que vuelve a dejar en claro que está firme con la empresa de Tony Khan.

De hecho, hace unas semanas declaró que no pensaba volver a WWE a comentar lucha libre profesional. Esto fue lo que dijo el del sombrero vaquero en relación con la nueva etapa de Wyatt en WWE, la cual ya está rodando y con Wyatt dando promos:

«Creo que es un gran jugador de este juego, y me alegro de que haya regresado. No estoy seguro de hacia dónde se dirigen con todo lo que está pasando en torno a él, ni me gustaría saberlo, porque prefiero ver las cosas por televisión a medida que se vaya desarrollando y a medida que tenga la oportunidad de mirar los shows.

«Alguien me preguntó antes si veía WWE. La veo a veces, pero lo hago solo porque soy un fanático de la lucha libre profesional en sí. Tengo mi marca, AEW es mi marca, y de allí es de donde estoy sacando el dinero para comprar mi comida, pero creo que Wyatt es un gran talento.

«Tiene esa sangre de Blackjack Mulligan y Mike Rotunda corriendo por sus venas, y para ser un chico de 136 kilos, es endemoniadamente atlético para su peso. Me alegro de que haya regresado.

«En general, me alegro cuando cualquier persona regresa, a cualquier empresa, si esas personas están subidas en el mismo barco. En otras palabras, creo que esto hará que Bray Wyatt se sienta muy feliz y satisfecho, y creo que eso es algo bueno para todos».