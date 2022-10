Vince Russo: «Adam Cole no es creíble como estrella»

Aunque Adam Cole es uno de los luchadores más talentosos en los Estados Unidos y en el mundo, tiene muchos detractores. Por distintos motivos. Booker T y Jim Cornette lo critican porque se lesiona constantemente, o porque ha sufrido muchas conmociones cerebrales, o porque lleva varios meses alejado del ring a causa de una conmoción muy grave, y principalmente, porque desde que dejó NXT bajó mucho de peso, perdió músculo y luce, para estos dos nombres, bastante débil.

Ahora, también hay que meter en la lista de personas que no quieren mucho a Cole a Vince Russo, recordado ex guionista creativo de la Attitude Era de WWE, quien lo criticó en una reciente aparición en el podcast The Wrestling Outlaws, realizando unos comentarios que causarán polémica:

► Vince Russo no ve a un luchador profesional que cause miedo cuando mira a Adam Cole

«Para mí, Adam Cole cae en la categoría de Johnny Gargano. Y esa es una categoría en la que, cuando los miro, no veo en ellos a una persona creíble que sé que va a poder vencer a un elenco que está lleno de luchadores que tienen el doble de su tamaño.

«Así de rápido funciona mi instinto. No conozco personalmente al chico, y si amigo EC3 me dice: ‘Oye, Vince, míralo bien, es un gran tipo, es tremendo luchador’. Está bien, lo acepto, estoy seguro de que es un tipo endemoniadamente bueno.

«Esto no tiene nada que ver con que sea bueno o no en el ring. Simplemente, estoy diciendo que el primer instinto de un fan causal cuando ve a un show de lucha libre a un tipo como Adam Cole es pensar: ‘¿Quién será este tipo tan pequeño?’ No tiene material para ser una gran estrella».