¿Ya hay problemas? Planes para Bray Wyatt en WWE, en el limbo

Lleva menos de dos semanas desde que regresó a WWE, y es posible que ya haya algunos problemas a nivel creativo para Bray Wyatt dentro de la empresa. Y es que si bien se reportó hace poco que Triple H tenía la intención de que Wyatt mostrara en televisión una facción llamada Wyatt 6, que llegaría hasta WrestleMania 39, este plan podría estar en el limbo.

Así lo reveló Dave Meltzer en la más reciente edición del programa Sunday Night’s Main Event de TSN Radio. Allí, Meltzer asegura que aunque parece muy probable que la facción sí se realizará, ahora mismo no se sabe a ciencia cierta qué luchadores formarían parte de ella. Y eso que él mismo señaló aquel día el nombre de algunos de los luchadores más opcionados.

► ¿Problemas creativos en WWE para Bray Wyatt y su Wyatt 6?

«Todavía no está totalmente resuelto cómo se va a manejar toda la historia. Creo que van a ser una facción, pero no estoy seguro de quién va a estar en ella. Ciertamente, he escuchado nombres de quiénes podría estar en esa facción, sin embargo, luego escuché a otras personas decirme que esos no iban a ser los nombres.

«Incluso, alguien dentro de WWE me dijo que ni siquiera está todo solucionado o resuelto acerca de la forma exacta en que sucederá todo, pues no se sabe cómo Wyatt aparecería en televisión con esta facción. Creo que va a ser una facción. En cuanto a quién le toca ser qué personaje, eso no lo sé. Se mantiene así por una razón en específica: creo que están tatando de mantenerlo todo en secreto».

Recordemos que Meltzer dijo que los más opcionados eran: Joe Gacy como Huskus the Pig, Grayson Waller como Mercy the Buzzard, Alexa Bliss o Liv Morgan como Sister Abigail, Erick Rowan como Ramblin’ Rabbit y Bo Dallas, hermano de Bray Wyatt, como el nuevo hombre detrás de la máscara de The Fiend.

De todos estos nombres, solo Waller salió a decir que él no cambiaría de personaje para ser Mercy el Buitre, aunque podría ser una táctica de distracción. Solo resta esperar el paso de las semanas y ver cómo se desarrolla toda esta historia.

Lo único cierto es que es muy curioso que Hunter no haya aprobado ya los planes a seguir para las próximas semanas, pues una vez se confirmó el retorno de Wyatt, lo mejor hubiera sido tener listo el grupo antes de que apareciera en Extreme Rules 2022.