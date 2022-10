Un nuevo Fiend: ¿Quién está tras la máscara?

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha ampliado su reporte de que Bray Wyatt tendrá una facción, la cual será conocida como Wyatt 6, una secta que está inspirad en la de un libro terrorífico cuya historia ya les reportamos aquí en SÚPER LUCHAS y pueden leer dando click aquí.

Meltzer va más allá y revela que, en eta ocasión, Wyatt no interpretaría el personaje de The Fiend. Ante esta situación, ya habría un luchador listo para ponerse la máscara y seguir atormentando a WWE como el Coco. Y sería nada más y nada menos que Bo Dallas, el hermano de Wyatt, y de quien recientemente se supo que estaba en camino a volver a la empresa.

► Bo Dallas (Taylor Rotunda) sería el nuevo The Fiend

«Wyatt 6 aparentemente se refiere a un grupo que liderará Bray, que incluye versiones de sus diferentes personajes de Firefly Fun House. Hay todo tipo de especulaciones sobre las identidades de quienes formará el grupo Wyatt 6. También se dice que hay un plan a largo plazo para el grupo hasta WrestleMania.

«Ha habido indicios de Joe Gacy como Huskus the Pig, Grayson Waller como Mercy the Buzzard y Alexa Bliss como Sister Abigail porque en las redes sociales los dos primeros han dado indicios de esto, y se mostró también una foto de Abigail tanto con el Campeonato Femenil Raw como con el Campeonato Femenil SmackDown, títulos que ha tenido Bliss.

«El personaje de Mercy el Buitre que salió en Extreme Rules 2022 se parecía mucho a la figura de Waller, tenía su misma altura y tipo de cuerpo. Se parece mucho a Waller y a una camisa colorida que este había estado usando en televisión.

«Además, durante semanas, los comentaristas han estado diciendo que Bliss ya no está donde solía estar, por lo que podría ser un indicio. Aunque también hubo recientemente un intento de mostrar que Liv Morgan podría ocupar ese lugar.

«Ramblin’ Rabbit ha tenido un rumor muy obvio que indica que sería Erick Rowan, aunque ese es solamente un rumor en este momento que nace porque Rowan estuvo anteriormente en el grupo. Los rumores apuntan a que Taylor Rotunda sea el nuevo The Fiend. Es el hermano menor de Wyatt, antes conocido como Bo Dallas.

«Toda esta información debería ser confirmada o desmentida a más tardar en una semana. Otros internamente han dicho que creen que algunos de estos hombres son precisos, pero dijeron que las cosas están en el aire, que todavía no hay nadie cien por ciento confirmado para interpretar estos personajes.

«Incluso, otros han mencionado que The Dyad de NXT es posible que puedan ser parte de esto, y hay otros nombres que también nos han dicho, pero no son seguros, los más posibles serían los primeros mencionados. Si bien, obviamente esto no sucederá ya, también se habló de que Aleister Black formara parte de este grupo».