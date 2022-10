Otro luchador de NXT llegaría a las grabaciones de RAW

Antes de la más reciente edición de Monday Night Raw, realizada desde el Barclays Center en New York City, New York, WWE grabó la edición del programa WWE Main Event que fue transmitido ayer jueves. Allí, dos luchadores de NXT hicieron acto de presencia: El primero fue Carmelo Hayes, quien logró derrotar a Cedric Alexander. Y el segundo, fue Von Wagner, quien cayó derrotado por descalificación en contra de R-Truth, quien estuvo acompañado de Shelton Benjamin, con quien ha venido haciendo equipo últimamente.

► Cameron Grimes estará en las grabaciones de Raw este lunes

Así como hay Superestrellas de Raw y SmackDown que han estado apareciendo en NXT los martes por la noche, también podremos decir que lo opuesto se cumple previo a las grabaciones de Raw y SmackDown, aunque esto no se trata de nada nuevo, puesto que esto ya sucedía desde que Vince McMahon estaba a cargo; sin embargo, sí puede resultar sorprendente la rotación de Superestrellas que están teniendo encuentros no televisados previo a los programas del elenco principal, y evidentemente esto continuará.

Según un informe reciente de PW Insider, el ex campeón norteamericano NXT, Cameron Grimes, estará pressente en la grabación de RAW de este lunes. Es probable que luche para WWE Main Event. No obstante, también es posible que aparezca en el programa para reclutar socios, ya que desafió a Joe Gacy y The Dyad a un combate de relevos australianos, y necesitará dos compañeros para este martes en NXT.

«Cameron Grimes está programado para estar en la grabación de Raw de este lunes, confirmó PWInsider.com.

La popular estrella de WWE NXT probablemente estará allí para trabajar en la grabación WWE Main Event como lo hizo Carmelo Hayes la semana pasada, al igual que otros talentos de NXT lo han hecho últimamente.»

«También es posible que Grimes esté allí para avanzar con la historia de que tendrá socios misteriosos en el WWE NXT del martes, especialmente porque ese programa se enfrentará cara a cara con AEW Dynamite este martes, lo que le dará a WWE una razón para tratar de mejorar su audiencia. Los espectadores de Raw caerán en cascada a NXT más de lo habitual.»