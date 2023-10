Jim Ross valora la unión de Adam Copeland a AEW

En el último AEW Collision, Adam Copeland agradeció personalmente a Jim Ross por confiar en él para WWE y pagar sus deudas universitarias. Más recientemente, el comentarista comparte su valoración de la llegada del luchador a la compañía en su pódcast, Grilling JR.

► La unión de Adam Copeland a AEW

«Tuve un desayuno con Edge en Salt Lake City la mañana de su debut en TNT y Collision. Tuvimos la mejor visita. Fue como una reunión o algo así. No se parecía a la lucha libre. No hablamos de candados ni de movimientos, o de ‘¿Viste ese comeback?’ Nada de eso. Hablamos de cómo nos conocimos y mi vínculo con su madre. Ella era una gran fan de los Eagles. Cualquiera que me conozca sabe que soy un gran fan de los Eagles. Así que ese era nuestro lazo, los Eagles.

«Tuvimos un gran desayuno y está muy contento de seguir en el negocio. Le queda mucho y el horario de AEW es muy amigable para un talento de 50 años con múltiples lesiones. Pero está sano como un caballo en este momento, me lo parece. Su combate con Luchasaurus fue muy físico el martes por la noche y me pareció bien ejecutado.»

Y del mismo modo, JR habla también del trabajo de Christian Cage:

«Es un auténtico heel en este momento. No hay nadie en la lucha libre que haya generado tanta aversión y haya desarrollado esa imagen de antagonista. Cada vez que lo ves, dan ganas de abofetearlo. Es un heel fenomenal y eso solo hará que sea mucho más fácil para él y Adam Copeland tener un combate históricamente clásico cuando llegue el momento adecuado».