Jim Ross desmiente rumor sobre su salida de la WWE

Vince McMahon decidió no extender el contrato de Jim Ross luego de su papel en un controvertido simposio de WWE 2K14 antes de SummerSlam 2013. Como anfitrión del evento, JR se burlaba constantemente de un guión que le habían entregado. Supuestamente, aunque parecía evidente, el miembro del Salón de la Fama estaba ebrio.

No obstante, durante un episodio reciente de su pódcast, Grilling JR, diez años después, cuando se encuentra trabajando en AEW, Ross quiso abordar aquella situación, afirmando que no estaba borracho, aunque sí había tomado un cóctel.

► La salida de Jim Ross de WWE

«No tenía ni idea de que terminaría así. Me divertí demasiado, pero no funcionó muy bien. No estaba borracho, solo había tomado un cóctel, pero lo mismo hicieron todos los demás. Y no sé si eso es bueno, malo o indiferente, simplemente fue lo que fue. Alguien tenía que hacer el trabajo, alguien tenía que poner a los chicos por encima. Hice lo mejor que pude y me sacrifiqué, pero no fue un buen día en el trabajo. Me siento mal por mi actuación, me siento mal por cómo me representé a mí mismo y a la empresa. Es mi culpa. No estaba vigilando cuánto había estado bebiendo alguien, y había mucho consumo de alcohol, así que no fue un buen día en absoluto.»

El año pasado, Jim Ross aclaraba que no planea volver a WWE:

“Esas preguntas retóricas son difíciles de abordar. Soy un hombre de negocios y estoy muy feliz de estar en el negocio con la compañía con la que lo estoy haciendo. ¿Qué pasaría si yo no tuviera ese trabajo y alguien más quisiera que trabajara para ellos, trabajar con ellos, o lo que sea? Tomo un escenario caso por caso, pero eso no es algo que esté pensando hacer. Le dije a Tony Kahn que me gustaría terminar mi carrera, mi carrera de tiempo completo, en AEW […]”.