A falta de 10 días para Survivor Series WarGames, se han anunciado oficialmente tres luchas:

¿Son pocas? ¿Deberíamos conocer más quedando tan poco para el evento premium? Jim Korderas, antiguo réferi de WWE, cree que la respuesta a ambas preguntas es sí. Recientemente estuvo compartiendo su opinión al respecto en uno de sus habituales #ReffinRant en Twitter.

«Por lo general, a estas alturas, tenemos al menos un par de combates principales anunciados. Toma su tiempo contar historias en un pago por evento, pero a veces puede tomar demasiado tiempo antes de anunciar luchas. Estamos a una semana y media de uno de los cuatro grandes PPVs… ahora mismo tenemos tres combates oficiales anunciados.

«Por lo general, esos combates están configurados para que puedas conectar con ellos y ponerlos allí y hacer que la gente invierta en lugar de esperar hasta el último programa de regreso a casa antes del PPV para solidificar lo que habrá en el PPV. Solo creo que está tomando demasiado tiempo«.

Es interesante apuntar que recientemente nos enteramos de que Kevin Owens sería ese luchador misterioso que se uniría a The Brawling Brutes y Drew McIntyre contra The Bloodline, pero lamentablemente se lesionó de gravedad en un house show y estará varios meses de baja. Entendemos que WWE está buscando un reemplazo adecuado. Pasado mañana, en SmackDown, probablemente se confirme alguna lucha más para el show del 26 de noviembre. Y aún quedarían por delante otro programa azul y un nuevo Raw.

