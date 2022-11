Kevin Owens acaba de lesionarse luchando contra Austin Theory en un house show de WWE. Pudo terminar el combate pero tuvo que ser acompañado para salir del escenario. Después de los análisis se determinó que sufrió un esguince del ligamento colateral medial (MCL). Podría estar alejado de los encordados durante 6 meses. El que fuera Campeón Universal no ha pasado demasiado tiempo fuera de la programación de la compañía a lo largo de sus años en la misma pero lamentablemente no le quedará más remedio en esta ocasión.

.@SamiZayn: "Now is just not a good time, Uce." #SmackDown@FightOwensFight: pic.twitter.com/tSYECZJ170

— WWE (@WWE) May 28, 2022