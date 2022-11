El Yokohama Radiant Hall fue el escenario donde llegó DDT Pro Wrestling como parte de su gira del torneo «D-Ou Grand Prix 2022».

► «D-Ou Grand Prix 2022» Día 1

Yuji Hino se fue a la cima de su grupo después de la victoria sobre KANON. Aunque los dos luchadores provienen de diferentes empresas, están conectados por tener el mismo maestro, TAKA Michinoku (Hino era de K-DOJO y KANON de JTO). KANON pudo bloquear el Cobra Twist y revertirlo con fuerza como para llevar a Hino a la lona. Hino no pudo salir del movimiento, por lo que tuvo que usar la cuerda para liberarse. Luego, Hino inesperadamente puso a KANON en un Dragon Sleeper y lo apretó lo suficiente para que su oponente se rindiera.

Yukio Naya logró su primera victoria del torneo al vencer a MAO. Los dos lucharon fuera del ring y pasaron un breve tiempo causando problemas en el vestíbulo antes de regresar. MAO casi ganó con un Hurricanrana. Naya detuvo su impulso con un Knee Lift y consiguió la victoria con un Back Drop.

Yuki Ueno, Campeón Universal de DDT doblegó a Joey Janela, Campeón Extremo DDT, en un recio duelo donde Ueno terminócon la nariz ensangrentada. El intercambio de castigos fue vertiginoso y al final, ambos estrecharon sus manos.

El gran choque entre integrantes de DAMNATION terminó sin ganador. Daisuke Sasaki se enfocó en el tobillo lesionado de Tetsuya Endo, lo que debilitó el ataque aéreo de Endo. Mad Paulie llegó para intervenir a favor de Sasaki, pero cuando éste intentó golpear a Endo con una silla, lo detuvo y se mantuvo neutral. Endo intentó un Burning Star Press, que falló, por lo que Sasaki lo capturó con un Crossface Lock. Endo le mordió la mano para liberarse y los dos se quedaron forcejeando hasta que expiró el tiempo.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou GRAND PRIX 2022 IN YOKOHAMA», 03.11.2022

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 235 Espectadores

1. Jun Akiyama, Yusuke Okada y Yuya Koroku vencieron a Soma Takao, Toi Kojima y Takeshi Masada (9:11) con la Sudden Death de Okada sobre Kojima.

2. HARASHIMA Produce Match ~ Blindfold Breastfold Tag Death Match: Antonio Honda y Shunma Katsumata derrotaron a HARASHIMA y Kazuki Hirata when Katsumata stripped off HARASHIMA’s bra (10:40).

3. D-Ou Grand Prix 2022 – Grupo B: Yuji Hino (4) venció a KANON (0) con un Dragon Sleeper (8:16).

4. D-Ou Grand Prix 2022 – Grupo B: Yukio Naya (2) derrotó a MAO (2) con un Back Drop (11:49).

5. RSP, Chris Brookes y Masahiro Takanashi vencieron a Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida cuando RSP colocó espaldas planas a Ishida tras un GTF (12:19).

6. D-Ou Grand Prix 2022 – Grupo A: Yuki Ueno (2) derrotó a Joey Janela (0) with the BME (10:01).

7. D-Ou Grand Prix 2022 – Grupo A: Tetsuya Endo (3) Vs Daisuke Sasaki (1) ended in a Time Limit Draw (30:00).

D-Ou Grand Prix 2022 – Clasificación Parcial

Grupo A

1. Tetsuya Endo (3)

2. RSP (2)

-. Yuki Ueno (2)

4. Daisuke Sasaki (1)

5. Joey Janela (0)

-. Naomi Yoshimura (0)

Grupo B

1. Yuji Hino (4)

-. Kazusada Higuchi (2)

-. Yukio Naya (2)

-. MAO (2)

5. Chris Brookes (0)

-. CANON (0)