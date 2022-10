Cuando se da una situación polémica como la ocurrida entre CM Punk, The Young Bucks, Kenny Omega, Adam Page y también Tony Khan nunca hay un solo culpable. Aunque muchos se empeñan en señalar a unos o a otros como si la responsabilidad no fuera de todos. Por ejemplo, Jim Cornette tiene claro que hay que señalar a The Elite.

En un reciente episodio de The Jim Cornette Experience el promotor luchístico apunta a que los hermanos Jackson y Omega nunca quisieron a Punk en AEW y que estaban celosos de él cuando Khan lo contrató para llevar la empresa a otro nivel y que intentaron deshacerse de él. Es solo una opinión, pero es lo que piensa Cornette.

► «The Elite nunca quisieron a CM Punk en AEW»

“No querían a Punk allí desde el principio. Estoy hablando de los chicos difíciles (The Young Bucks) y los viejos twinkle toes (Kenny Omega) porque los expuso. A estos tipos los expuso para su audiencia limitada. Él (Tony Khan) pensó que podría armar una promoción nacional de lucha libre sobre sus espaldas. Cuando descubrió que esas espaldas no eran lo suficientemente anchas para cargarlo tenía que empezar a traer estrellas.

«Consiguieron que alguien hiciera números. Y estaban celosos de eso porque no solo él (Punk) estaba haciendo números más grandes que ellos, sino que lo estaba haciendo con la lucha libre en lugar de su marca de intrincado baile swing occidental. Así que esos tres muchachos necesitaban a Punk fuera de allí porque estaba exponiendo todo el mito de The Elite como esta fuerza masiva y poderosa en torno a la lucha libre”.

¿Estáis de acuerdo con Jim Cornette?