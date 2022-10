Claramente algo va a pasar con Sami Zayn en The Bloodline. Lo más probable es que acabe siendo expulsado de la facción cuando Roman Reigns entienda que es quien está causando los problemas. Aunque realmente no sea así. Más bien habría que mirar a Jey Uso. Pero The Usos no van a romperse y resulta menos probable que los gemelos se vuelvan contra el «Jefe Tribal». O puede que «The Great Liberator» acabe siendo el responsable del fin del grupo. De momento, lo que hicieron el viernes en SmackDown fue oro.

► Wade Barrett habla de The Bloodline

Pero algún día El Linaje va a terminar (probablemente, de nuevo) y de ello estuvo hablando Wade Barrett recientemente en Out of Character with Ryan Satin. Tras su ascenso a la marca azul, el comentarista está más cerca que nunca de lo que ocurre con los samoanos y no acaba de estar convencido de la posición de SZ dentro de la familia. Justamente la incógnita en torno a qué va a pasar con Zayn es uno de los grandes atractivos de lo que está pasando con The Bloodline, que es de lo mejor, sino lo mejor, que está pasando actualmente en WWE.

«No estoy necesariamente de acuerdo con que él (Sami Zayn) sea el mejor chico de The Bloodline o sea el Uce honorario. Hay algo increíblemente sospechoso en todo el montaje. Me gusta mucho Sami Zayn. Un artista brillante, un artista brillante en el ring. Algo no se siente bien sobre Sami Zayn y The Bloodline para mí, y es posible que no aprecie que diga eso».

¿Qué opináis de las palabras de Wade Barrett sobre The Bloodline?