Si CM Punk reaparece en AEW, Chris Jericho se negaría a trabajar con él

Las responsabilidades por el incidente de All Out 2022 parecen haberse depurado. Días atrás, conocimos el despido de Ace Steel y esta semana, AEW sugirió el inminente regreso de Kenny Omega y The Young Bucks, que apunta a darse en Full Gear.

Pero, ¿qué pasa con CM Punk? Wade Keller de PWTorch planteó el escenario de que el ex-WWE quisiera volver a competir sobre los rings de AEW.

«Hablé con tres personas de alto nivel en AEW en los últimos días. Les pregunté cómo resultaría una votación en el vestidor de AEW, en donde se le preguntara a los luchadores si querían que CM Punk regresara. Una persona dijo que no le iría muy bien.

«Otra persona dijo que cree que es posible que CM Punk no obtuviera ni un solo voto a su favor. Y alguien más dice que sí tendría votos a favor, pero no muchos. Yo, personalmente, basado en conversaciones que he tenido durante las últimas semanas con otros dentro de AEW, creo que sí obtendría algunos votos a favor».