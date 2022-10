Jim Cornette analiza combate entre The OC vs The Judgment Day

Jim Cornette analiza el combate que se dará entre The OC vs The Judgment Day en Crown Jewel este fin de semana.

The Good Brothers volvieron a WWE hace un par de semanas para ayudar a AJ Styles en su rivalidad contra The Judgment Day, y de acuerdo a los eventos que siguieron luego, se logró concretar el combate entre The OC contra el grupo liderado por Finn Bálor para Crown Jewel, que se llevará a cabo este fin de semana en Arabia Saudita.

► Jim Cornette no está muy convencido de Finn Bálor

Jim Cornette tiene amplia experiencia en el negocio de la lucha libre profesional, y de vez en cuando tiene algo que decir respecto a lo que pasa en WWE. Durante el reciente episodio de The Jim Cornette Experience, el ex comentarista declaró que duda que The OC vs The Judgment Day «mueva la aguja» en Crown Jewel este sábado.

“Queremos amar The Judgment Day. Tienen su versión de Butch, el pequeño y molesto erizo Finn Bálor ahí, pero el resto se ven geniales. Dominik se ve mejor que nunca. Quiero decir, vestido como lo tienen ahora y con Rhea Ripley susurrando en su oído, y se ve un poco más malo. Un poco mayor, no se parece al niño que corre por la calle tratando de alcanzar el camión de los helados.

Estoy interesado en The Judgment Day sin Finn Balor. No sé si estoy interesado en este encuentro. Estoy seguro de que será bastante emocionante, pero no causará impacto en los negocios ni un poco en ninguna dirección”.

Habrá que esperar y ver cómo resulta este inédito encuentro entre los dos grupos, ahora que la situación de Karl Anderson -quien tenía un conflicto en su calendario- fue aclarada. Se espera que sea una buena lucha, pero el hecho de que es algo multitudinario (de tres contra tres) podría condicionar un poco la calidad, a menos que ambos grupos quieran llevarlo de una manera un poco más extrema.