Cody Garbrandt no ha terminado con TJ Dillashaw . No todavía. En UFC 280, Dillashaw fracasó en su intento de recuperar el título de peso gallo, perdiendo ante Aljamain Sterling después de dislocarse el hombro varias veces al principio de la pelea.

Después de la derrota, Dillashaw reveló que en realidad entró en la pelea con la lesión en el hombro, pero creía que podía manejarlo, ya que lo había hecho antes en su par de peleas con Garbrandt . No hace falta decir que Garbrandt no se lo tomó muy bien.

Publicando en Twitter el domingo, Garbrandt respondió a las afirmaciones de Dillashaw, diciendo que también entró en las peleas lesionado y pidió una pelea de trilogía entre los dos.

This dude is a bitch. 10 days before our first fight the UFC flew me to Las Vegas to get epidural shots in my back because I couldn’t even walk I didn’t make any excuses or cry about it after I lost this cheating bastard. Me vs tj book that shit epo can’t save you anymore. https://t.co/vXFMwf0ybG

