Dutch Mantell: «CM Punk era muy malo en sus inicios»

En la más reciente edición de su video podcast Storytime with Dutch Mantell, Dutch Mantell reveló que a CM Punk no le gustaba la polémica Corte de los Luchadores, un concepto aparentemente hoy ya extinto, en donde luchadores de WWE juzgaban y ponían sentencias y penitencias a sus colegas por cosas como, por ejemplo, saludar de mano solo a los luchadores más importantes de la empresa. Y hablando de esto, dejó una perla: no sabe por qué CM Punk tuvo éxito, si «en el ring era muy malo en sus inicios». Estas fueron sus declaraciones:

«CM Punk odiaba la Corte de los Luchadores. Supongo que es porque él no la inventó. Aquel día estaba viendo algunas cintas viejas que tengo, indescriptibles, realmente, excepto por una cosa: CM Punk aparece en un campamento de lucha libre, en una academia de lucha libre. Y le estaban mostrando cómo hacer un giro sobre su espalda hacia delante, pero ni siquiera pudo hacer eso.

► Dutch Mantell ataca con todo a CM Punk

«Así que me puse a pensar: ‘¿Cómo pudo este tipo tener éxito?… Bueno, realmente sí sé cómo lo hizo: porque tiene personalidad. Pero, sus habilidades de lucha libre, al principio, no estaban ni cerca de estar a la altura de las habilidades luchísticas de las otras cinco personas con las que estaban compitiendo, que estaban recién en su primer año de formación como luchadores profesionales.

«No sé por qué llegó y atacó la Corte de los Luchadores. Probablemente, porque lo condenaron varias veces por ser un idiota, un creído, un cabr**, supongo. Y no le gustó el trato recibido. Incluso, trató de apelar y rechazaron su apelación.

«Así que, no sé por qué salió como salió, CM Punk es solo una broma. Y eso es lo que se suponía que era, una broma, pero creo que, tal vez, volvieron a CM Punk un poco más serio de lo que debió haber sido”.