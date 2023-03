Jey Uso: “Sami Zayn, la semana próxima, en el ring“

La amistad de Sami Zayn con Jey Uso ha terminado de la peor manera. Hasta ahora, el ‘Underdog From The Underground’ estaba rivalizando con The Bloodline mientras el samoano no se decidía a cual de los dos lados apoyar pero durante el SmackDown de la semana pasada lo traicionó para confirmar su lealtad a su familia. La gran pregunta desde entonces es qué va a pasar ahora, aunque con la claridad de que SZ iba a buscar sino venganza al menos una explicación de Jey. Y finalmente este ha hablado, y quiere que se encuentren la semana que viene.

> La próxima semana, Jey Uso contra Sami Zayn

En el episodio más reciente de SmackDown LowDown, el Campeón Indiscutible de Parejas cita a Sam Zayn:

“Sami Zayn. Hola, Sami. La próxima semana, te veré en medio de ese ring, Uce. Así que preséntate“

Todavía no está claro si ambos tendrán un combate o un segmento. Probablemente, será lo segundo y el enfrentamiento se reserverá para otro momento. Es interesante apuntar que aún no se sabe qué van a hacer tanto Sami Zayn como The Usos en WrestleMania 39. Aunque parece bastante seguro que Kevin Owens se unirá a su mejor amigo, al que ha estado rechazando últimamente, para luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en el magno Evento Premium. En algún momento, KO se decidirá a aliarse con SZ para ir juntos a por los samoanos.

¿Te gusta la historia de Sami Zayn con The Bloodline? ¿Y la traición de Jey Uso?