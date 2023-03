The Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli), Eddie Kingston, Santana y Ortiz vencieron a The Jericho Appreciation Society (Chris Jericho, Jake Hager, Daniel García, Angelo Parker, Matt Menard y Sammy Guevara) en Blood & Guts 2022. Hoy nos acordamos de aquella lucha, una de las más populares de la historia de AEW hasta la fecha, porque, hablando recientemente en su podcast, FTR with Dax and Matt Koon , Dax Harwood afirmaba que el final apestó.

. @ClaudioCSRO makes @TheDaddyMagic tap out and @Madking1981 is clearly frustrated by the outcome here at #BloodAndGuts ! pic.twitter.com/qmnRqca8wb

“Sí, apestó un poco cómo terminó el combate. No fue culpa de ninguno de los artistas. Solo creo que, nuevamente, esto fue durante la era de la pandemia, por lo que todos estábamos trabajando sin una red sobre cómo se veían las cosas. El Daily’s Place hizo que fuera un poco difícil filmar. Pero esas son las cartas que nos repartieron. Primera lucha de Blood and Guts en AEW. Y de nuevo, como dije, trabajando en TV en vivo sin red.

“Entonces, la forma en que se filmó es la razón por la que los fanáticos criticaron. Y de nuevo, no culpo al camarógrafo ni a los directores, los productores, nadie lo sabía. Esas son las cartas que nos repartieron. Entonces, cuando digo eso, fue la forma en que se filmó. No lo digo de mala manera. Solo quiero decir que todos todavía estábamos en el proceso de aprender a lidiar con este estilo de lucha de la era de la pandemia.

“Pensé que la idea para el final era genial. Pensé que la ejecución al entrar en ella se hizo bien. Es solo que la forma en que se filmó probablemente podría haberse pensado un poco más teniendo en cuenta los pequeños límites del Daily’s Place“.

What an epic war here at #BloodAndGuts, and here are your winners, the #BlackpoolCombatClub! It's been an insane night of action here on @TBSNetwork! pic.twitter.com/vthK1PYaJo

— All Elite Wrestling (@AEW) June 30, 2022