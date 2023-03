Drew McIntyre rindió tributo a Rey Mysterio

Rey Mysterio, el máximo representante latino en la historia de la empresa, es el flamante miembro del Salón de la Fama WWE, siendo apenas el tercer luchador en recibir esta distinción (además de Ric Flair y Goldberg) mientras estaba activo. Un justo reconocimiento para el “Maestro del 619”, cuya carrera habla por sí sola, y quien incluso ya tiene el nombre de quien lo inducirá: Konnan.

Drew McIntyre es actualmente una de las mejores superestrellas de la WWE y ha ganado muchos seguidores gracias a su dedicación a este negocio. McIntyre es amado por muchos y nunca tiene miedo de pasar un buen rato en la WWE, a la vez que también respeta a aquellos que han contribuído enormemente a la lucha libre profesional. Dicho esto, recientemente el escocés fue quien honró a Rey Mysterio por su reciente designación al Salón de la Fama WWE durante el evento en vivo WWE Road to WrestleMania del sábado en Youngstown, Ohio

En aquella noche, McIntyre, Rey Mysterio y Sheamus se unieron para derrotar a Solo Sikoa y The Usos, gracias a la ayuda de Sami Zayn. Tras el combate, el ex Campeón WWE tomó el micrófono y llenó de elogios a Rey Mysterio, insistiendo en que el término “Leyenda” no le hace justicia. McIntyre continuó expresando que Mysterio parece rejuvenecer cada año y afirmó que no solo hablaba como un amigo, sino como un hermano que se siente afortunado de tenerlo todavía en su vida. McIntyre concluyó su tributo enfatizando que no hay nadie más merecedor de ser incluido en el Salón de la Fama WWE que Mysterio, hecho que lo reforzó en una reciente publicación en su cuenta de Twitter.

This man has done everything there is to do. He deserves his own wing for his influence & impact on our industry. Congrats compadre 🐐 @reymysterio https://t.co/WzNGtfQT2D

— Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) March 12, 2023