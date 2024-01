Jey Uso derrotó a Bronson Reed

Jey Uso llegó a RAW de esta semana después de su participación en Royal Rumble, donde quedó entre los últimos sobrevivientes, pero no pudo quedarse con la victoria.

Buscando conseguir su pase a WrestleMania, ahora intentó derrumbar a un enorme luchador, Bronson Reed, quien fue un rival bastante complicado en la batalla de 30 hombres.

Jey Uso brings that main event energy against «Big» @BRONSONISHERE on #WWERaw! pic.twitter.com/VWlcKChFr1

— WWE (@WWE) January 30, 2024