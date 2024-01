Seth Rollins pide a Cody Rhodes que luche ante él en WrestleMania

Cody Rhodes habló en Raw como lo prometió, pero ni él se imaginaba lo que Seth Rollins iba a hacer. Y es que Rhodes entró al ring y le pidió a Samantha Irvin repetir su introducción como dos veces ganador del Royal Rumble, mientras daba la vuelta olímpica en el ring.

Rhodes dijo que aunque la gente va a los shows a divertirse y olvidarse de sus cosas por tres horas, la gente no se da cuenta de que los fans también son un escape para ellos, y dijo que las últimas 48 horas fuera del ring, han sido para él algo complicadas, pero sin entrar en detalles: «No saben cuándo los necesitaba el sábado».

► ¿Veremos a Cody Rhodes vs. Seth Rollins en WrestleMania o a Cody Rhdoes vs. Roman Reigns?

Posteriormente, el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, ingresó al ring y dijo que ambos se tenían un respeto mutuo, así que lo felicitaba por ganar dos Royal Rumble segudios. «Pero… Seré real contigo: Creo que necesitas retarme a mí a una lucha en WrestleMania, en lugar de retar a Roman Reigns«, señaló Rollins.

Y Rollins prosiguió: «Roman Reigns ya no es The Guy. Roman Reigns ya no es una especie de dios. Roman Reigns ha tenido que hacer trampa para retener el título, mientras que yo me he roto huesos, mi espalda, y me volé una rodilla».

Posteriormente, Rollins aseguró esto: «Cody, ¿queires luchar ante alguien usó la politiquería para llevar hasta la cima de WWE o simplemente quieres luchar por mi título, que es el mismo título de Dusty Rhodes, porque es el campeonato de un caballo de batalla, de un trabajador, de un obrero».

Cody Rhodes respondió diciendo que tenía un montón de respeto por Rollins. Y que este discurso que hizo fue fue algo que él nunca se imaginó oír, pero que se lo va a pensar. Tremendo. ¿Qué decisión final tomará Cody Rhodes?

