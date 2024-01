The Rock confirma que negocia lucha en WrestleMania ante Roman Reigns

El pasado 23 de enero, se anunció con bombos y platillos que The Rock había logrado un trato histórico para convertirse en nuevo director de TKO Group Holdings, la empresa que creó Endeavor para manejar todos los asuntos tanto de WWE como de UFC.

Esa mañana, The Rock tocó la campana en la bolsa de New York, y ahora, el programa Will Cain Show de Fox News, ha revelado una entrevista que le hizo a Rocky hace 6 días. En la misma, Rocky dijo algo similar a lo que ya le había dicho a ESPN, pero se explayó un poco más.

► The Rock habla de una posible lucha ante Roman Reigns en una futura WrestleMania

Dwayne Johnson confirmó que ha venido en conversaciones con WWE para poder teneru na lucha ante su primo, Roman Reigns. Pero, quiere que dicho cmobate sea el evento estelar de WrestleMania. Estas fueron sus declaraciones:

«Estamos hablando de eso en este momento. Me considero alguien que va a largo plazo y que construye cosas. Entonces, la idea de enfrentarme a Roman Reigns y crear, si llegamos a hacer algo así, muy posiblemente, y lo digo con todo respeto hacia todos los demás WrestleManias anteriores, y ten en cuenta, Will, como sabes, nací en el mundo de la lucha libre con mi abuelo y mi papá. Mi abuelo luchó para Vince McMahon Sr. cuando aún se llamaba la WWF, mi papá llegó en los años 80, Rocky Johnson, y aquí estoy yo.

«Así que, creo que con todo el éxito y la construcción de todos los WrestleManias anteriores, si llegamos a hacer algo así, podríamos posiblemente realizar el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Entonces, la respuesta corta y la respuesta larga es que estamos negociando, en discusiones y viendo cómo hacerlo».

Así las cosas, no hay que descartar una lucha entre The Rock y Roman Reigns. Sin embargo, como lo dijo recientemente Dave Meltzer y lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, no se sabe realmente para qué WrestleMania.

Bien podría ser este año en WrestleMania 40, sin embargo, todo arece indicar que Reigns defenderá el Campeonato Universal Indisputable WWE ante Cody Rhodes, ganador del Royal Rumble 2024.