Chris Jericho valora la posible unión de Edge a AEW

En las últimas semanas hemos conocido dos nuevos informes sobre Edge. El primero, acerca de su situación en WWE: «Ahora se encuentra en lo que se describió como una lista de ‘talentos diversos’, que incluye personalidades contratadas pero que no están trabajando activamente en ninguno de los programas de televisión. Otros nombres en esa lista en la actualidad incluyen a Steve Austin, Big E, Undertaker, Titus O’Neill y Braun Strowman […]».

Y el segundo, sobre su negociación contractual: “Es lo mismo con Edge y McIntyre. No es que esos acuerdos estén muertos en la WWE, pero no están cerca en lo relativo al dinero. Y ahí es donde se encuentra. No es como alguien, ya sabes, lo que sea que esta gente pida. No es como si fuera un sello de goma a pesar de que la WWE está cargada de dinero». Ambos mientras continúa el runrún de su posible marcha a AEW cuando su contrato expire.

► La posible unión de Edge a AEW

Dentro del mismo, Chris Jericho comparte su punto de vista al respecto:

«Bueno, quiero decir, ¿quién puede estar seguro? Pero si miras a Chris Jericho, por ejemplo, cuando estaba en la WWE, realmente no había mucho más que pudiera hacer allí. Estuve allí durante muchos años, luché contra todos, y fue genial. Pero siempre es bueno sorprender a la gente y presentarte con una nueva misión«, dijo Jericho a Josh Martinez en el podcast Superstar Crossover. «Así que creo que alguien como Edge, ya sabes, hay muchos tipos en la WWE en esta misma situación. Han hecho prácticamente todo lo que pueden hacer allí. Para él venir a AEW con un enfoque completamente fresco, un plantel completamente nuevo de luchadores con los que puede enfrentarse, obviamente un nuevo nombre, lo que luego, conociéndolo a él y a mí, lo que haría es un aspecto completamente nuevo, una mentalidad completamente diferente. Lo mejor de tener AEW y de que tengamos tanto éxito como tenemos es que ahora hay una alternativa viable, no quiero decir competidor, porque no es eso, pero ahora puedes optar por cualquiera de las dos compañías».