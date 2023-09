«[…] Antes de WrestleMania hace un par de años, me enfrentaba a Corbin y pensé: ‘Necesitamos algo más, no hay suficiente emoción en este combate. Necesitamos un momento para que la gente lo recuerde’. Por esta WrestleMania, estaba frustrado considerando que un año antes estuve compitiendo por el título, así que fui a hablar con Vince McMahon y le dije: ‘Oye, aquella escena que hicimos [cortar las cuerdas del ring con su espada], creo que puedo hacerla bien’. Él me respondió: ‘Si puedes hacerlo, podemos trabajar en ello […]«. No hace mucho, Drew McIntyre recordaba cuando cortó las cuerdas del ring con su espada durante su combate con Baron Corbin en WrestleMania 38.

Baron Corbin made End of Days into the most protected move in WWE, with no one kicking out of it for like 8 years, until Drew McIntyre does in this throwaway SmackDown midcard match at #WrestleMania pic.twitter.com/fJa0ZWN7uN — Patches Chance 🏴‍☠️ (@patcheschance) April 3, 2022

► El kickout del End of Days

Un combate que no fue nada destacable para ninguno de los dos luchadores así como tampoco para el evento en sí mismo, pero que de todas maneras dejó un par de momentos que si bien no fueron históricos sí que se podrían tildar de llamativos. Uno fue el de la espada y otro cuando The Scottish Warrior rompió el toque de espaldas de The Lone Wolf después de recibir su remate, End of Days, lo cual nunca había hecho nadie. En realidad, nunca se construyó nada en torno a esta idea por lo que no es que el kickout quedara en los libros de historia. No obstante, nos acordamos de ello porque Corbin lo estuvo haciendo durante una reciente entrevista con Fightful.

«Sin ninguna aportación, absolutamente ninguna. Luché contra esto durante mucho tiempo. Siempre he sido un tipo que ha cumplido con todo lo que me han pedido, y he sido un tipo que ha seguido las reglas muy bien. He asumido personajes que podrían haber resultado difíciles para algunas personas de aceptar, y los he llevado adelante, los he convertido en algo. He evolucionado durante ocho o nueve años, y nunca he sido Campeón Mundial.

«Tengo un título de los Estados Unidos, y siempre he estado involucrado en la lucha por el Campeonato Mundial, ya sea con Roman [Reigns], con Seth [Rollins], en múltiples ocasiones compitiendo por el título, pero nunca lo he conseguido. Así que es como, hombre, lo único que tengo es que nadie ha logrado resistir mi movimiento final. [John] Cena no lo hizo. Roman no lo hizo. Seth no lo hizo. Kurt [Angle] no lo hizo. Pensé que eso era realmente genial. Luego llegó WrestleMania, y me dijeron que iba a suceder, y no estaba emocionado en lo absoluto. No fue mi elección. Lo hicimos, y ya está. Eso es todo lo que puedo decir».