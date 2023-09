Negociaciones entre Edge y WWE estarían estancadas

En el episodio de WWE SmackDown del 18 de agosto, Edge disputó contra Sheamus su última lucha pactada en el contrato actual con WWE, tal como se había mencionado en varios informes durante los últimos días. No obstante, se aclaró que su contrato vence en este mes de septiembre, y que únicamente se «agotó» la cantidad de luchas acordadas con la compañía. Días después se conoció de que subastará el atuendo que utilizó en este combate.

► Aún no existe acuerdo en la parte económica entre WWE y Edge

Edge luchó en su último combate para la WWE en Toronto y ahora tiene que tomar una gran decisión en torno a su futuro. Seguir en WWE, ir a AEW o retirarse definitivamente son las opciones, y los fanáticos han estado contemplando a lo grande el próximo movimiento profesional del miembro del Salón de la Fama WWE, con Booker T, por ejemplo, citando que no vería nada raro en que aterrice en la empresa de Tony Khan.

Edge refutó los informes que sugerían que WWE había rechazado sus demandas de contrato, aclarando que había recibido una oferta de extensión de contrato en su bandeja de entrada. Según Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, las negociaciones entre Edge y WWE para un nuevo acuerdo están experimentando actualmente importantes desacuerdos sobre los términos financieros.

“Es lo mismo con Edge y McIntyre. No es que esos acuerdos estén muertos en la WWE, pero no están cerca del dinero. Y ahí es donde se encuentra. No es como alguien, ya sabes, lo que sea que esta gente pida. No es como si fuera un sello de goma a pesar de que la WWE está cargada de dinero».

Habrá que ver qué sucederá con el miembro del Salón de la Fama WWE en los próximos meses, pero ciertamente las posibilidades están abiertas, a medida de que las negociaciones con WWE no lleguen a feliz puerto.