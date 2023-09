Tony Khan: «Kingston, Lawler; Castagnoli, Bockwinkel»

El Campeón de Peso Abierto STRONG NJPW, Eddie Kingston, y Claudio Castagnoli, el Campeón Mundial ROH, tendrán una lucha título versus título en AEW Grand Slam 2023 y Tony Khan los compara con Jerry Lawler y Nick Bockwinkel en una reciente entrevista en Superstar Crossover a falta de horas para la realización del episodio especial de Dynamite.

«No creo que haya ocurrido nunca antes. Nadie ha mantenido campeonatos individuales en Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling al mismo tiempo, y esto está sucediendo en un evento de AEW. Estamos abiertos a la lucha libre profesional de todo el mundo. Tenemos combates importantes en toda la cartelera. Es realmente emocionante porque esto me recuerda mucho a la lucha territorial en la que crecí. En muchos sentidos, el territorio de lucha más grande siempre fue Nueva York. Para mí, Claudio Castagnoli es un regreso a un gran luchador, Nick Bockwinkel. Claudio Castagnoli es el luchador del hombre pensante. Es muy elegante, pero es un profesional completo. Es un tipo duro, pero es altamente inteligente. Creo que esos tipos estarían en el Monte Rushmore de los luchadores profesionales más inteligentes, Claudio y Bockwinkel. Realmente creo que Claudio es un gran Campeón Mundial.

«Este combate me recuerda mucho a cuando era niño y volvía a intercambiar cintas de lucha. En Memphis, había un enfrentamiento entre Nick Bockwinkel y Jerry Lawler. Creo que Nueva York, como mercado, esta ciudad es 100 veces más grande de lo que Memphis fue en su momento, pero si eres un verdadero fanático de la lucha libre, sabes que Jerry ‘The King’ Lawler contra Nick Bockwinkel fue una gran lucha. Para mí, Eddie Kingston es ese tipo de héroe para la ciudad de Nueva York, lo que Lawler fue para el mercado de Memphis. Esto es 100 veces más grande, y él es el héroe de esta ciudad. Eddie Kingston es un gran héroe de la lucha libre de Nueva York. Realmente creo que toda la ciudad se unirá a su apoyo, y es un gran combate porque es una lucha por dos campeonatos. Tiene implicaciones internacionales».

A deep rivalry spanning decades comes to a head TOMORROW at Arthur Ashe Stadium in NYC.

NJPW Strong Openweight Champ #EddieKingston takes on #ROH World Champion @ClaudioCSRO in a TITLE vs. TITLE match LIVE at #AEWDynamite #AEWGrandSlam at 8/7c on TBS

🎟️https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/pHI05dcqqT

— All Elite Wrestling (@AEW) September 20, 2023