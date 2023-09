Dana White: «Trilogía Grasso vs. Shevchenko es la siguiente»

Parece que Alexa Grasso y Valentina Shevchenko lo repetirán por tercera vez. El CEO de UFC, Dana White, dijo en la conferencia de prensa posterior a la pelea de Dana White Contender Series 63 del martes que pronto llegará una trilogía, dado el empate en la revancha por el campeonato entre Grasso (17-3 MMA, 9-3 UFC) y Shevchenko (23-5 MMA, 12-4 UFC) el pasado sábado.

Las dos pelearon en el evento principal de Noche UFC , una cartelera creada para celebrar el Día de la Independencia de México, y la pelea terminó en empate dividido . White dice que la próxima reunión es la siguiente.

«Hay que hacer la revancha. Les daremos la revancha. Es la cosa justa que hacer. Es la pelea lo que debe ocurrir, y sí”.

En una de las mayores sorpresas del año , Grasso sometió a Shevchenko de manera impactante en su primer encuentro en UFC 285 en marzo. Volverían a tener una revancha el sábado pasado, y después de una pelea reñida, cada peleador obtuvo una tarjeta de 48-47. Sin embargo, el tercero fue un empate 47-47, provocando un empate dividido.

La tarjeta de puntuación de 47-47, que fue presentada por el juez Mike Bell, fue posible dándole a Shevchenko tres rounds de 10-9 y un Grasso de 10-9 junto con un 10-8 en el quinto, lo que muchos encontraron desconcertante. White está en el mismo barco y habló sobre la puntuación de la ronda final.

«Estaba de vacaciones cuando sucedió esto. Cuando descubrí que uno de los jueces obtuvo una puntuación de 10 a 8, este tipo debería ser investigado por esto. Esta es la mierda más loca que he visto en mi vida.

“Mientras hablaba con la gente, mañana hay un seminario con la comisión atlética los días 10-8. Especialmente en una pelea por el título, hay mucho en juego en una pelea por el título. Es más que dinero, espectáculo y victoria, PPV, campeonatos y legados. Es sólo que tienes que tener lo mejor de lo mejor en las peleas por el título. Me han asegurado que este tipo no es un mal tipo. Simplemente la cagó y cometió un error. Es desafortunado. No hay manera de que fuera un round de 10-8”.

White no dio un cronograma para la pelea de la trilogía, pero tanto Shevchenko como Grasso expresaron interés en pelear entre sí después del evento. Shevchenko reveló el martes que sufrió una fractura en su mano derecha y que requerirá cirugía. Si bien la ex campeona no dio un plazo para su regreso, White cree que podrá volver a golpear en tres meses.