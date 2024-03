Jeff Jarrett comparte sus sensaciones sobre el futuro combate de Will Ospreay contra Bryan Danielson en AEW Dynasty.

Los luchadores colisionarán el 21 de abril en la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri en este nuevo PPV de la casa Élite.

► Jarrett de Ospreay vs. Danielson

«Recientemente volví a contar esta historia. Estaba haciendo las rondas de medios, tal vez fue para el lanzamiento de My World, pero hace unos años, y me estaban haciendo todo tipo de preguntas sobre el Monte Rushmore, rendimiento atlético, mejores combates, todo tipo de preguntas aleatorias, y surgió la pregunta de quién es un gran contador de historias. Aproveché esa oportunidad para decir que creo que Bryan Danielson, en lo que llamaré la era moderna, es el mejor contador de historias en la lucha libre. Realmente creo eso, y creo que tiene una capacidad consistente y extraordinaria para contar diferentes historias a diferentes ritmos. Simplemente diré que en la narrativa de un combate, Bryan es muy, muy bueno en ello.

«La habilidad atlética de Will está en un nivel diferente. Creo que Kurt Angle en su mejor momento estaba atléticamente en un nivel diferente. Creo que Shawn Michaels en su mejor momento, atléticamente en un nivel diferente. Creo que Will es en este momento el luchador más dotado atléticamente en el mundo hoy en día. Creo que eso va a ser algo que destaquen de muchas maneras. No digo que Will, Kenny y muchos otros no hayan contado grandes historias. Estoy deseando ver todo el cuerpo de ello. Como dijimos, tienen mi dinero. Eso es en esencia una gran parte de la narrativa de AEW. Las luchas y espectáculos de pago por visión llevan las cosas a un nivel diferente, y creo que eso es algo en lo que nos apoyamos para ser la marca alternativa, la marca retadora. Estoy deseando verlo«, apunta el veterano en My World with Jeff Jarrett.