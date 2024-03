Bryan Danielson: «Nadie lucha como Will Ospreay»

Bryan Danielson está programado para enfrentar a Will Ospreay en AEW Dynasty. Y cree que nadie puede hacer «una lucha al estilo Will Ospreay».

Ni siquiera él mismo. Su combate será un choque de estilos entre dos de los mejores luchadores del mundo. ¿Quién vencerá el 21 de abril?

► Bryan Danielson de Will Ospreay

«No estoy casado con la idea de que mi enfoque de la lucha libre profesional sea el mejor. Realmente me interesa lo que piensa la generación más joven sobre la lucha libre profesional y qué los inspira. Will Ospreay es la evolución de la lucha libre profesional», dice Danielson a Sports Illustrated.

«Si Will Ospreay quisiera hacer una lucha al estilo de Bryan Danielson, podría hacerlo. Si yo quisiera hacer lo que Will Ospreay hace en una lucha, no podría. No creo que haya nadie más en el mundo que pueda. Eso me emociona mucho para esta lucha. Hay un gran libro de Arthur Brooks, ‘From Strength to Strength’, que habla sobre encontrar el éxito. En física, la mayoría de las personas tienen su trabajo más destacado antes de cumplir los 40. Gran parte de eso es un pensamiento completamente original, y tu cerebro cambia a medida que envejeces. Sin embargo, los historiadores tienden a alcanzar su punto máximo en sus 60 y 70 años.

«Así que cuando dices que Ospreay no podría hacer una lucha al estilo de Bryan Danielson, él puede hacer cada movimiento que yo hago. A medida que envejezco, lo que he descubierto es la narrativa de contar una lucha, ahí es donde he mejorado. Eso no es algo que Ospreay pueda hacer ahora. No es algo que yo pudiera hacer cuando tenía 30 años. Cuando tenía 30 años, tampoco podía hacer lo que Will Ospreay puede hacer ahora».