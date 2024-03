Freddie Prinze Jr.: «Will Ospreay es el Tom Hardy de la lucha libre»

Will Ospreay firmó con AEW para ser luchador a tiempo completo de la compañía hace unas semanas, y desde entonces, ha estado sorprendiendo a propios y extraños. No solo con sus grandes habilidades en el ring, sino también en el gran manejo de micrófono que ha venido demostrando.

Y es que muchos aseguraban que no podía hacer una buena promo, pero ese mito ya está desmitificado. La personalidad de la lucha libre más reciente en alabar a Ospreay fue Freddie Prinze Jr. El reconocido actor de Scooby-Doo y ex guionista creativo de WWE en dos períodos, dijo en la más reciente edición de su pocast The Masked Man Show que le encantaba ver a Will Ospreay en la televisión de AEW.

► Will Ospreay es elogiado por Freddie Prinze Jr.

«¡Wow, AEW… Firmaron al Tom Hardy de la lucha libre profesional, consiguieron a Will Ospreay! WWE dejó pasar la oportunidad de fichar a Ospreay, y ha llegado al punto en el que no me importa lo que Ospreay haga en el programa, solo quiero verlo. Es eléctrico, tiene tanta energía, se nota que está emocionado, se nota que está completamente comprometido con esto, y sí, están en un ascenso.

«Si Ospreay puede mantenerse sano y libre de lesiones, puede convertirse en una de las mayores estrellas del negocio, y si estuviera en los zapatos de Tony Khan, le pondría un cohete a Ospreay que lo llevaría hasta la Estación Espacial Internacional. Ospreay tendrá la oportunidad de impresionar a sus seguidores, nuevos y antiguos».