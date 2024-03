Jeff Jarrett: «Shawn Michaels es el Michael Jordan de la lucha libre»

Jeff Jarrett ha sorprendido al revelar que considera que Shawn Michaels es no solo el luchador más grande de todos los tiempos, el más completo, el más técnico, el más carismático, sino que también, dijo que Shawn Michaels es el Michael Jordan de la lucha libre profesional. Estas fueron sus interesantes palabras en la más reciente edición de su video podcast My World with Jeff Jarrett.

► Shawn Michaels, el mejor luchador de la historia para Jeff Jarrett

«Creo que puedo señalar un equivalente en la lucha libre profesional a Michael Jordan. Lo dije en mi discurso del Salón de la Fama: creo que Shawn Michaels es uno de esos tipos que es el Michael Jordan de la lucha libre profesional. Solo hay que mirar su trayectoria, sus años consecutivos contra The Undertaker… Sus combates eran simplemente fuera de serie. Y luego tienes a Shawn y Bret Hart.

«Hart fue quizás el mayor rival en la carrera de Michaels, y quiero dejar claro que no quiero faltarle el respeto a Hart, aunque prefiero a Michaels. Hart fue capaz de crear una aura única con su personaje de Hitman y trabajó constantemente para alcanzar el éxito en el negocio.

«Se dice que Ric Flair se enojó conmigo una vez por comparar a Michaels con Jordan, pero expliqué más razones por las que siento que esto es así. Creo que Michaels podía tener un gran combate con cualquiera y también destacaba en el micrófono, especialmente cuando interpretaba al villano».