Mike Santana habla de por qué se distanció de Ortiz

Hace poco decidió solicitar su salida de TNA Wrestling, tras pasar un año fuera por problemas de adicción a las drogas y el alcohol, y esta vez Tony Khan sí le concedió la salida de la empresa. Santana no ve esto como algo malo, al contrario, lo ve como una gran oportunidad para poder cumplir sus sueños de ser una gran estrella a nivel individual en el mundo de la lucha libre profesional.

Santana recientemente fue entrevistado por Chris Van Vliet, y allí habló de varias cosas, incluyendo, el motivo por el cual se dio su ruptura con Ortiz, con quien fueron compañeros de equipo durante 10 años, pero en los últimos años, su amistad se rompió de forma definitiva, y eso que figuras como Konnan intentaron hacerlos reconciliar.

► Mike Santana explicó por qué dejó AEW:

«Mi decisión de dejar AEW llegó mucho antes de mi lesión. Me lastimé en junio de 2022 y en ese momento, estaba lidiando con mucho en mi vida personal y profesionalmente en el trabajo, y simplemente estaba agotado. Mi contrato vencía en septiembre, creo, y ya había tomado la decisión de que no iba a renovar. Solo necesitaba tomar un descanso y ocuparme de las cosas que necesitaba enfrentar, y luego ocurrió la lesión. Mucho de eso estaba sucediendo durante ese tiempo personalmente».

Acerca de si AEW intentó renovarle:

«No estoy seguro, pero realmente no lo estaba buscando activamente, ya sabes, el tiempo estaba llegando. Fue en junio cuando me lastimé. Nuestro contrato vencía en agosto, creo. Realmente no estaba buscando activamente, como ‘Oh, ¿nos van a renovar?’, porque ya en mi cabeza pensaba, ‘Necesito alejarme. Necesito tomar un descanso.’ Estoy seguro de que algo se habría resuelto y probablemente nos habrían renovado».

Acerca de su proceso de rehabilitación:

«Sabía que estaba empeorando porque no volvía a casa. Estaba fuera por días. Se acercaba la Navidad y cada año mi hija siempre escribía su lista de Navidad a Santa, y en su lista, una de las únicas cosas era que quería que papá dejara de hacerlo. Luego, mi abuela me escribió una carta. Mi abuela siempre ha sido una salvadora en mi vida. Crecí con una infancia bastante difícil y ella me mostró que había más en la vida que solo el trauma y muchas de las tonterías por las que estaba pasando. Siempre ha sido una salvadora para mí. Ver que le estaba causando dolor, especialmente después de que falleció mi papá, y luego mi hija y su mamá, fue como, cuando eres adicto, piensas que solo te estás haciendo daño a ti mismo y no ves a los demás a tu alrededor y ellos también están sufriendo».

Acerca de su distanciamiento de Ortiz:

«Estuvimos juntos durante 10 años, creo. Cuando estás junto con alguien durante tanto tiempo, es como una pareja casada. Hay momentos buenos, momentos malos y creo, sinceramente, en su mayor parte, fue como, creo que simplemente nos separamos con el tiempo. Además, nuestras visiones para el equipo de parejas y su futuro y su éxito, no estábamos en la misma página cuando se trataba de muchas de esas cosas. Es lo que hay. Todos tienen sus pensamientos. Todos abordan las cosas de manera diferente. Soy una persona activa. Me gusta crear oportunidades para mí mismo. Estoy más que dispuesto a luchar por nuestro lugar, pero también, no voy a ser el único».

Acerca de si aún tiene problemas con Ortiz:



«Quiero decir, para mí, no guardo ningún rencor, como, le dije después de la lucha, ‘Oye, espero lo mejor para ti. Espero que te vaya bien y no hay malos sentimientos. No tengo odio, ni rencor, nada. Estoy en un lugar diferente en mi vida en general y estoy bien. Estoy tranquilo».