Swerve Strickland será retador del Campeonato AEW

Buscando una oportunidad por el Campeonato AEW, Swerve Strickland se enfrentó con Konosuke Takeshita, siendo ambos luchadores de los más dominantes recientemente.

El duelo empezó con una lucha a ras de lona, con ambos intentando tener a su rival detenido con fuerza, pero pronto ambos empezaron a usar movimientos rápidos.

Los ataques subieron de intensidad poco a poco, con poderosos golpes y ataques, intentando a como dé lugar diezmar a su rival; sin embargo, ninguno de los dos luchadores pudo tomar el control por completo, aunque Strickland se lastimó un brazo tras un brainbuster.

Aunque Swerve intentó reaccionar, las cosas no salieron como él esperaba, pues el brazo lesionado comenzó a ser factor, pues no podía poner todo de su parte, aunque no se rendía.

Takeshita siguió atacando con fuertes movimientos, consiguiendo mantener a su rival en muy malas condiciones. Pero Seweve siguió resistiendo, consiguiendo aplicar un DDT desde el esquinero y luego con un vuelo parecía que haría la hazaña.

Los dos luchadores siguieron en un intenso combate y aunque Takeshita estuvo a nada de llevarse el combate tras un poderoso rodillazo, pero Swerve resistió y contraatacó con un Swerve Stomp, pero el japonés no se rindió.

Hasta que, finalmente, Stricklad puro aplicar otro Swerve Stomp y con un Big Pressure, para llevarse el combate y convertirse en el retador al Campeonato AEW de Samoa Joe en Destiny.