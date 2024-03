Becky Lynch alaba a Rhea Ripley mientras expresa que la división femenil de WWE necesita más estrellas como ella para tener más luchas competitivas.

Ello mientras las dos están a poco más de una semana de enfrentarse por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40.

► Más estrellas como Rhea Ripley

«Voy a darle una paliza. Ella es buena. Es una estrella. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos más personas que estén en ese nivel para que podamos tener luchas competitivas donde no tengamos que preocuparnos por tener que hacer a alguien más porque ya están hechos. Ella ya está hecha. Ahora, puedo simplemente darle una paliza. Libre de culpa. No es como, ‘¡También quiero que te vaya bien!’ No, no lo hago. Que te jodan, Rhea Ripley», dijo Becky con una sonrisa y una risa.

Precisamente ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la WWE a lo largo de los años, la falta de creación de nuevas estrellas.

«Mami» es una entre un millón. Como Bianca Belair. Cada una en su liga. No es que no haya nadie parecido en la compañía, en todo el mundo.

De ahí que Becky Lynch, Charlotte Flair y Bayley sigan estando arriba. No ha habido nadie que tomara su testigo.

Ocurre lo mismo en la división varonil. Sin ir más lejos, en 2024 las estrellas son Roman Reigns, Seth Rollins, The Rock, CM Punk…

Cody Rhodes sí se convirtió en una gran estrella pero no lo hizo en la WWE sino fuera.

Por otro lado, mirando más hacia el futuro: Bron Breakker, Solo Sikoa, Carmelo Hayes, Trick Williams, Oba Femi, Dominik Mysterio, Zoey Stark, Logan Paul, Dragon Lee, Tiffany Stratton, Jade Cargill…

Veremos qué sucede con todos ellos en los próximos años y qué luchadores y luchadoras son las siguientes grandes estrellas de la WWE.