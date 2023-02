Jeff Jarrett: “Todavía no entienden a Brock Lesnar”

Jeff Jarrett cree que todavía hará falta un tiempo antes de que la gente entienda cuán único es Brock Lesnar. Así lo expresa el ahora luchador de AEW en un reciente episodio de su My World with Jeff Jarrett. Como curiosidad, ambos nunca compartieron el encordado. Y su punto de vista tiene cierto sentido pues a los luchadores, como a todo el mundo, podría decirse, se le aprecia más con el paso de los años, en especial, cuando ya no están para disfrutar de ellos.

► Jeff Jarrett habla de Brock Lesnar

“Creo que en el mundo digital de las redes sociales de hoy, y todo el agua debajo del puente debajo de Brock, bueno o malo, creo que tomará un poco de tiempo para que la gente realmente digiera cuán único es un atleta, peleador de MMA, luchador profesional… [y] el ser humano que Brock es. Había comenzado, por supuesto, en la lucha libre amateur, pero comenzó en la lucha libre profesional y luego salió y tuvo su carrera de MMA. Luego regresó, y sus combates no son nada como lo que ves. Pero hay un montón de psicología detrás. Un saludo a Paul Heyman. Hay una muy buena sensación al respecto.

“Siempre miré a Brock, cuando estaba en MMA, Vince lo estaba prestando, pero ¿qué está haciendo realmente Vince? Solo está desarrollando un poco el carácter en esta otra marca porque iba a recuperarlo [risas]. Yo realmente siempre miraba su relación, Vince simplemente decía: ‘Sí, Brock, gana tu dinero y desarrolla tu personaje un poco más, pero no con mi dinero’“.

¿Qué opinas de las palabras de Jeff Jarrett sobre Brock Lesnar?