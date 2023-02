Hikuleo: “Aún hay mucho por hacer en Japón”

Hikuleo, el menor de los Tonga, indicó que aún tiene mucho por hacer en Japón, por lo que apuesta por continuar con New Japan Pro Wrestling.

Esto lo manifestó en el curso de una entrevista que hizo el sitio web de NJPW, donde fue cuestionado de cara a su combate ‘Loser Leaves Japan’ en NJPW New Beginning que sostendrá contra Jay White.

Será el 11 de febrero en Osaka, donde Hikuleo y White pondrán punto final a su intensa rivalidad en un combate donde el perdedor dejará Japón.

– Sobre lo que representa Japón para él y su familia:

Significa todo, para lo que he trabajado, para lo que me he preparado. Jay White quiere quitarme eso, no lo voy a permitir. Todavía tengo mucho que aprender. Acabo de regresar en el otoño de 2022, y la cantidad de repeticiones que puedo obtener, la disciplina que puedo desarrollar, las cosas que puedo lograr en Japón. Todavía hay mucho por hacer en Japón.

– Sobre el interés en él de otras empresas, especialmente WWE:

Es bueno saber que en otros lugares hay interés por ti, pero este fin de semana se trata de ganar. Creo que haré maravillas si soy quien envía a Jay White fuera de Japón.

Sé que Jay es valioso en cualquier lugar. Es bueno saber que yo también. Pero al final del día, se trata de ganar. Al final de ese día en Osaka, uno de nosotros se va de Japón, y la gente lo recordará durante mucho tiempo. Es el destino. Cuando piensas en lo que Jay White ha logrado en los últimos cinco años, nos pone en niveles completamente diferentes, y puedo hacer que mi valor se dispare instantáneamente si soy el tipo que hace que Jay White se vaya de Japón.

– Mencionaste que has recorrido un largo camino:

Creo que la gente también se olvida de eso. Llegué a STRONG en 2020, pero todavía estaba de excursión, todavía estaba aprendiendo. No había estado en Inglaterra ni siquiera un año completo. No tuve el tiempo allí que tuvo Shota Umino, o un período largo como el que tuvo Great-O-Khan. Todavía estaba aprendiendo cuando regresé a los Estados Unidos.

Luego tuve que adaptar mi estilo a cómo eran las cosas en los Estados Unidos, que también era diferente de Europa. Así que esa fue otra experiencia, pero fue útil.

–En ese momento, ¿ser parte de BULLET CLUB fue útil para su desarrollo?

Yo diría que sí. Tenía a mis hermanos allí en ese momento, también a Jay, y conocí a El Phantasmo cuando estaba en Inglaterra. Así que me estaban preparando para el estilo BULLET CLUB y todo tenía sentido hasta que todo sucedió el año pasado.

– Sobre el regreso a Japón, dejar el BC y retar a White en menos de seis meses:

Fue un shock escuchar a Jay pedir una lucha de Loser Leaves Japan. En cierto modo, me sorprendió que me persiguiera de la forma en que lo hizo. Sé que eventualmente vendría por mí, después de lo que sucedió en Kobe, pero lo que hizo justo después de perder ante Okada en el Tokyo Dome realmente me hizo parecer que había perdido la cabeza. Había estado construyendo este reino, este legado, y todo fue destruido frente a él. Así que se está desquitando conmigo, pero supongo que es un cumplido en cierto modo. El campeón de Grand Slam, todo lo que ha hecho, y he estado tan en la parte de atrás de su cabeza que me culpa por perderlo todo. Jay White es el mejor para meterse en la cabeza de la gente, y ahora estoy en la suya. Fue un shock cuando lo escuché por primera vez, pero ahora estoy listo para ello. Pero todo depende de él. No sé qué esperaba de mí, no sé por qué realmente esperaba que no volviera con mis hermanos, que yo siendo leal a mi familia fuera un shock para él.