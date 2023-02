Liv Morgan no le tiene miedo a llevar las cosas un poco más allá en sus luchas en la WWE. Lo vimos durante su rivalidad con Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown. Lo veremos en Elimination Chamber 2023 cuando entre a la Cámara de la Eliminación por una oportunidad por el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 39. Y lo vemos en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin. La luchadora ahora quiere sumar mesas en llamas y chinchetas a su historial de combates violentos.

And she was laughing about it? What has gotten into @YaOnlyLivvOnce?! pic.twitter.com/BCEtMDOnmZ — WWE (@WWE) October 27, 2022

► Liv Morgan quiere mesas en llamas y chinchetas

“Tengo mucho espacio para jugar, lo cual realmente aprecio. Tengo ganas de desmayarme y perder mi título de la forma en que lo hice, siento que trabajé muy duro para eso, y para que me lo quiten, no tengo nada que perder. No tengo nada más que perder. Siento que mi espalda está contra la pared, así que estoy lista y dispuesta a hacer cualquier cosa y todo lo que tenga que hacer para recuperar mi campeonato. Si eso significa soportar el dolor, haciendo pasar a otras por el dolor, estoy preparada para todo y me divierto mucho con ello. Lo disfruto. Disfruto viendo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo empujar y empujar a las demás y hasta dónde pueden llegar para presionarme.

“Solo me volveré más dura. Esa es la razón por la que me enamoré de la WWE. Tenía cinco años, no era como la historia que me atrapó, era lo extremo, los combates de TLC, las luchas duras. Eso es lo que realmente me llamó la atención y me hizo enamorarme de la lucha libre. Para avanzar rápidamente y poder vivir esta loca fantasía extrema que siempre he tenido, se siente tan apropiado y completo. Disfruto mucho y me divierto y veo de qué otra manera puedo mostrar lo extrema que soy. Estoy emocionada de ver a dónde puedo ir y llevarlo ahí.

“Así es como me siento en este momento. Siento que mi espalda está contra la pared. ¿Quién quiere un poco? ¿Estás segura de que quieres un poco? ¿Estás segura de que quieres hacer este juego de reglas extremas conmigo? Pondré esta mesa en llamas y quiero agregar chinchetas“.

