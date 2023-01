Jeff Jarrett quiere que WWE sea privatizada nuevamente

Vince McMahon irrumpió con fuerza su regreso a la WWE, con la finalidad de concretar un proceso de venta, y por ello, fue elegido por unanimidad como Presidente de la Junta Directiva, aunque horas después conocimos de la dimisión de Stephanie McMahon a su cargo de Co-CEO, y luego, la incertidumbre se apoderó del Universo WWE al circular un rumor de una posible venta al fondo privado de Arabia Saudita, el cual terminó desmintiéndose.

► WWE ya fue un ente privado hasta el 1999

Ya en un plano más serio, el proceso de venta de la WWE puede tomar varios meses, aunque se han valido de un poco de ayuda externa para intentar conseguir el mejor postor. En medio de rumores de varios potenciales compradores para la compañía de Vince McMahon, el miembro del Salón de la Fama WWE, Jeff Jarrett, se dio un tiempo para expresar su punto de vista sobre el tema.

En la reciente edición del podcast “My World”, Jeff Jarrett habló sobre lo que Vince debería hacer con la compañía, convencido de su creencia de que las empresas de lucha libre funcionan mucho mejor cuando son privadas. WWE ya estuvo bajo esa condición hasta el 1999.

Jeff Jarrett tiene mucha experiencia en la gestión de promociones de lucha libre en su carrera, habiendo manejado WWA, TNA y GFW. El hoy miembro de AEW continuó diciendo que la privatización de WWE será mucho mejor para la industria de la lucha libre profesional, ya que dejaría de funcionar a la entera disposición de Wall Street.

“La industria de la lucha libre profesional funciona mucho mejor en un entorno privado porque hay una visión, hay solo uno que toma la decisión definitiva, la responsabilidad se detiene con una persona, así es como creo que el éxito de nuestra industria puede prosperar”.

“Creo que la industria de la lucha libre puede tener mucho más éxito si la WWE es privada por todas las razones obvias y algunas no tan obvias. En su mundo público, en muchos sentidos, su jefe es Wall Street y ¿Cuánto contexto tiene realmente Wall Street en nuestra industria?”

La privatización también implicaría que no es necesario que se le rindan cuentas a los accionistas, lo cual sería el otro gran detalle, teniendo en cuenta que no todos están de acuerdo con las recientes acciones de Vince McMahon, y ya han interpuesto varios recursos legales, aunque son conscientes de que no poseen el poder del voto. Bajo este escenario, Arabia Saudita sería el único comprador potencial que podría estar en la capacidad de privatizar la empresa.

Habrá que ver qué dirección toma WWE en el futuro, pero ciertamente existe un abanico de posibilidades, con Vince McMahon como el hombre que debe tomar la decisión.