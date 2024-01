«Cuando volví, estaba bastante entusiamado. No sabía lo que iba a pasar en el futuro cercano, pero creo que la última vez que estuve en esta dimensión extrema de los pódcast, dije que en WWE me sentía como un fantasma, caminando por ahí entre bastidores. Sinceramente, me siento un poco así en AEW, porque no estoy involucrado en algo ‘cool’. Creo que hay algo muy especial dentro de nosotros que merece salir». Semanas atrás, Jeff Hardy compartía su frustración por cómo AEW está manejando a The Hardys. También lo hacía Matt Hardy.

► The Hardys, encerrados en Rampage

Cuando un luchador realiza declaraciones como esta pensamos que mientras busca desahogarse también pretende llamar la atención de la empresa para que su situación cambie. No obstante, de momento, la de los hermanos no lo ha hecho. Es más, esta misma noche se realizó el especial Dynamite: Homecoming y no estuvieron presentes. Algo sobre lo que «The Charismatic Enigma» hizo una publicación en redes sociales en la que comparte más de ese sentimiento que están teniendo ambos en la actualidad:

«Nosotros, The Hardys, no estaremos en este show en vivo llamado AEW Dynamite. Nosotros, The Hardys, estamos encerrados en la dimensión llamada AEW Rampage«.

¿A qué se debe el uso que AEW está haciendo de The Hardys? La verdad es que no tenemos la más mínima información que lo explique. Podemos hablar de falta de ideas, de que Jeff y Matt no son los que eran, que la división de parejas no está en su mejor momento… Pero ambos tienen dos de los nombres más grandes del negocio, y ya no solo luchísticamente sino en cuanto a historias pueden todavía ofrecer mucho, es más, parece que tienen las ganas de hacerlo… Tendremos que esperar a ver si en los próximos meses los hermanos reciben un mejor trato.