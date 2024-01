3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de enero 2024

AEW DYNAMITE 10 DE ENERO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, que estuvo cargado con varios combates. En el combate estelar, Sting y Darby Allin derrotaron a Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Siguen las reacciones negativas hacia Jericho

Chris Jericho fue el centro de atención en la última semana del año pasado, a raíz de que fuera acusado de acoso sexual. Si bien Tony Khan ha sido prudente con la situación y no se ha demostrado todavía la culpabilidad del ex Campeón Mundial, el público ha sido implacable con él desde Worlds End, y a la producción no le queda otra más que subirle el tono a su música para contrarrestar los abucheos.

► 1- Roderick Strong vs. Brian Keith

Un combate que, si bien no fue malo, fue muy corto y en el que no hubo mucho tiempo para ver el desarrollo de Brian Keith, quien ha mostrado algunas cosas interesantes, pero necesita mayor exposición.

LO MEJOR

► 3- Hook tendrá su gran oportunidad

Samoa Joe estrenó una nueva versión de su Campeonato Mundial AEW y Hook dio el paso al frente, confirmándose que será el nuevo retador tras una confrontación con el primero. Con un impresionante récord a cuestas, el Campeón FTW tendrá ante sí su desafío más importante en su carrera, en medio de una polémica que Tony Khan desató el pasado martes.

► 2- Sting y Darby Allin vs. Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs

Mientras Sting sigue con su cruzada para ponerle fin a su carrera, se topó con dos duros rivales aquí, contando con la valiosa y acostumbrada ayuda de Darby Allin, quien volvió a lucirse. A pesar de su edad, Sting sigue mostrando buenas cosas en el ring, y para formar parte de un Tornado Tag Team, tampoco se lo ha visto temeroso por esa situación. Hobbs y Takeshita trabajaron muy bien aquí.

► 1- Adam Page vs. Claudio Castagnoli

Una lucha en la que ambos se dieron con todo. Mucha intensidad y variantes, acorde a la calidad de ambos, quienes cumplieron lo que estaba previsto en el papel. El público, muy metido en este combate.