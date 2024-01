Horas atrás nos hacíamos eco de la ilusión de AJ Francis (Top Dolla) por aparecer en TNA Hard to Kill 2024 como uno de los responsables de la canción oficial del evento, así como por la posibilidad de unirse a la empresa como luchador. El otro encargado de la misma es DJ Whoo Kid, de quien nos ocupamos ahora debido a que él estuvo ahí cuando CM Punk se peleó con The Elite después de su incendiaria conferencia de medios posterior a All Out 2022, según revela en Jim Norton & Sam Roberts.

ICYMI: @AJFrancis410 spoke with @TMZ_Sports about his and @DJWhooKid's upcoming debut of the music video for “WE OUT$IDE” this Saturday at #HardToKill at the Palms in Las Vegas.

WATCH: https://t.co/mEjyQhQiGW pic.twitter.com/f4kRmotK4z

— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 11, 2024