EVIL detrás de anomalías en el sitio web de NJPW

Hoy miércoles 10 de enero, el sitio web de New Japan Pro Wrestling presentó un cambio inexplicable en el estatus de su lista de campeones, enumerando a EVIL como Campeón de Peso Abierto NEVER, cuando es bien sabido que Tama Tonga es el actual poseedor de éste título.

► Todo se trató de un engaño de EVIL

Incluso en la cuenta X del líder de House of Torture, éste mencionaba que Tama Tonga había sido despedido por la empresa del león, por lo que él había sido nominado el nuevo monarca y la lucha programada para «The New Beginning in Nagoya» ya no se efectuaría. Los sitios web de NJPW en japonés e inglés mostraban dicho cambio.

El perfil de Tama ha sido eliminado correctamente. Es una decisión de la empresa que Tama ya esté despedido. Tampoco tengo que ir a la lucha de Nagoya. ¡Jajaja!

Un desconcertado Tama Tonga sólo atinó responder:

????

WTF is going on? https://t.co/YcMjXpeIAB — Tama Tonga (@1TamaTonga) January 10, 2024

¿Que diablos está pasando?

NJPW hizo la investigación pertinente y entonces se descubrió la verdad, todo fue obra de EVIL, por lo que la empresa emitió un comunicado:

Entre las 8:30 p. m. del 10 de enero de 2024 y las 12 del mediodía del 11 de enero (hora de Japón), el perfil de Tama Tonga se borró por error de la página de perfil de NJPW y EVIL fue incluido incorrectamente como el Campeón de Peso Abierto NEVER. NJPW se enteró de que estas modificaciones fueron realizadas por miembros del personal bajo extrema presión bajo el mando de EVIL. Después de revisar la evidencia en video, estas modificaciones han sido modificadas. Pedimos disculpas a los fans, y particularmente a Tama Tonga por la confusión y angustia causada.

Aclarado el misterio, NJPW confirmó la lucha entre Tama Tonga y EVIL para el 20 de enero en Nagoya.